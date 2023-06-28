Футболистка-неудачница начала продавать интимные фото по просьбе фанатов
23-летняя бывшая футболистка, выступавшая за команду «Некакса» из мексиканского города Агуаскальентес решила завести аккаунт на OnlyFans и продавать свои интимные фото. Об этом сообщает Marca.
Никколе Теха родилась в США в 1999 году и с детства занималась футболом. Однако на профессиональном уровне она стала выступать не на родине, а в мексиканских командах. Девушка играла в клубе «Пачука», а в 2022 году перешла в «Некаксу». Порадовать болельщиков в том сезоне команда не смогла: они финишировали на последнем месте, не набрав ни одного очка и забив только два гола при 19 пропущенных. Теха появилась на поле в девяти матчах, не впечатлила клубный менеджмент, и 21 июня с ней расторгли контракт.
Однако вскоре выяснилось, что девушка решила порадовать фанатов иным способом. Она завела страничку на OnlyFans, и начала продавать собственный контент для взрослых. Когда у нее спросили, почему она решила заняться именно этим, Теха ответила: «По просьбе людей». Подписка на аккаунт футболистки-неудачницы стоит 17,5 доллара США (1,5 тысячи рублей).
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