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07:09, 29 июня 2023Из жизни

Футболистка-неудачница начала продавать интимные фото по просьбе фанатов

23-летняя футболистка из США начала продавать интимные фото по просьбе болельщиков

Фото: @nikkoleteja_

23-летняя бывшая футболистка, выступавшая за команду «Некакса» из мексиканского города Агуаскальентес решила завести аккаунт на OnlyFans и продавать свои интимные фото. Об этом сообщает Marca.

Никколе Теха родилась в США в 1999 году и с детства занималась футболом. Однако на профессиональном уровне она стала выступать не на родине, а в мексиканских командах. Девушка играла в клубе «Пачука», а в 2022 году перешла в «Некаксу». Порадовать болельщиков в том сезоне команда не смогла: они финишировали на последнем месте, не набрав ни одного очка и забив только два гола при 19 пропущенных. Теха появилась на поле в девяти матчах, не впечатлила клубный менеджмент, и 21 июня с ней расторгли контракт.

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Однако вскоре выяснилось, что девушка решила порадовать фанатов иным способом. Она завела страничку на OnlyFans, и начала продавать собственный контент для взрослых. Когда у нее спросили, почему она решила заняться именно этим, Теха ответила: «По просьбе людей». Подписка на аккаунт футболистки-неудачницы стоит 17,5 доллара США (1,5 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что сотрудница полиции из Великобритании решила бросить службу и уйти в порно из-за «удушающей атмосферы» на работе. В столь резкой смене карьерных устремлений женщина обвинила начальство.

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    Никита Савин
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