Названо лучшее время для выгодной аренды квартиры в Москве

Депутат Гаврилов: снимать квартиру в Москве выгоднее всего летом из-за небольшого спроса

Выбирать съемную в Москве выгоднее всего летом — спрос в этом сезоне минимальный. Лучшее время для аренды жилья в столице назвал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, пишет «360».

По словам эксперта, в этот период снижается деловая активность в нетуристических районах города и нет наплыва студентов. «Люди уезжают в отпуска, спрос падает, а предложение растет дополнительно за счет квартир, которые дачники сдают на лето. Благоприятный для найма жилых помещений сезон длится до середины августа», — уточнил Гаврилов. Осенью цены снова начнут расти, добавил депутат.

Сейчас стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве начинается от 30 тысяч рублей в месяц. «Все, что предлагается значительно дешевле, вероятнее, обман. Квартир по стоимости ниже рынка не бывает. Если вам попался тот, кто почему-то очень дешево сдает отличную квартиру с прекрасным ремонтом, значит вас где-то обманывают», — предупредил Гаврилов.

Эксперт также отметил, что жить в центре столицы стало значительно дешевле — небольшие квартиры можно снять за 35-40 тысяч рублей в месяц. «За такую цену раньше сдавали жилье в отдаленных спальных районах у метро», — пояснил депутат.

Ранее аналитики «Инком-Недвижимости» выяснили, что самую дешевую квартиру в Москве можно арендовать за 25 тысяч рублей в месяц. Речь идет об «однушке» площадью 22 квадратных метра в Дмитровском районе. Жилье находится на улице Софьи Ковалевской, за семь минут от дома можно доехать до станции метро «Селигерская».