Раскрыта минимальная стоимость аренды квартиры в Москве

«Инком-Недвижимость»: самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 25 тысяч рублей

В июне 2023 года самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 25 тысяч рублей в месяц. Варианты съемного жилья в столице с минимальными ценами раскрыли аналитики компании «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

C указанным выше бюджетом можно арендовать квартиру площадью 22 квадратных метра в Дмитровском районе. Жилье находится на улице Софьи Ковалевской, за семь минут от дома можно доехать до станции метро «Селигерская».

Второе место по доступности занимает «однушка» в 15 минутах пешком от станции метро «Выхино» за 26 тысяч рублей в месяц. Площадь квартиры, в которой есть вся необходимая мебель и техника, — 38 квадратных метров. С аналогичной арендной ставкой также есть вариант площадью 37 «квадратов» рядом с метро «Котельники». Однако в этой квартире нет мебели и бытовой техники, уточнили риелторы.

Четвертое место, по данным специалистов, занимает квартира за 27 тысяч рублей в месяц, ее площадь — 18 «квадратов». Квартира расположена в девяти минутах ходьбы от станции «Говорово» и оснащена всем необходимым для жизни.

Замыкает пятерку лидеров студия площадью 19 «квадратов» за 28 тысяч рублей. Квартира находится в шести минутах пешком от станции метро «Новопеределкино». Внутри есть мебель, бытовая техника и даже кондиционер, отмечают в «Инком-Недвижимости».

Ранее сообщалось, что самые дешевые готовые квартиры в Москве продают в Молжаниновском районе — средняя цена лота там держится на уровне 2,3 миллиона рублей. По словам экспертов, столь низкая стоимость объектов в этой локации связана с их небольшой площадью — 64 процента предложений приходится на компактные студии.