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19:40, 28 июня 2023Путешествия

Пассажир попал в черный список авиакомпании за одно блюдо на борту самолета

Turkish Airlines внесла пассажира в черный список за съеденное на борту блюдо ширдан

Фото: Daniel McCullough / Unsplash

Пассажир самолета авиакомпании Turkish Airlines попал в черный список из-за того, что съел на борту одно турецкое блюдо, которое называется ширдан (набитое в кишки рубленное мясо, запеченное в горшочках, — прим. «Ленты.ру»). Об этом пишет Cumhuriyet.

Газета уточняет, что известный турецкий шеф-повар Мехмет Сур (Şırdancı Mehmet) летел в бизнес-классе из Газиантепа в Стамбул. Пассажир записал на борту видео, на котором он достает из-под своего поло завернутые в полиэтилен кусочки блюда ширдан и лимона, кладет их на тарелку с обедом, поливает мясо соком цитрусовых и ест.

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Ролик, опубликованный в социальных сетях Сура, вызвал неоднозначную реакцию. Компания Turkish Airlines внесла шеф-повара в черный список на полгода на том основании, что его поступок нанес ущерб репутации бренда.

Ранее в Нидерландах пассажир самолета разослал попутчикам фото авиакатастрофы ради шутки и получил пятилетний запрет на полеты.

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    Марина Черняк
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