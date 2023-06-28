Мужчинам назвали признаки распространенного венерического заболевания

Гинеколог Близнюк назвала покраснение головки пениса и зуд признаками хламидиоза у мужчин

Характерными признаками хламидиоза у мужчин являются покраснение головки пениса и зуд, заявила врач-гинеколог Елена Близнюк. Эти и некоторые другие признаки распространенного венерического заболевания она назвала изданию News.ru.

По словам Близнюк, при хламидиозе передающаяся половым путем инфекция поражает всю уретру, поэтому основным симптомом заболевания считается покраснение головки члена, там где находится выход мочеиспускательного канала. Также могут появиться на выделения из пениса и зуд при мочеиспускании. При этом первые проявления недуга проявляются через восемь-десять дней после незащищенного секса, во время которого произошло заражение, добавила гинеколог.

Также Близнюк предупредила об опасности запущенного хламидиоза. Она объяснила, что по мере распространения инфекции могут развиться такие осложнения, как спаечные процессы в мочеиспускательном канале и воспаление придатков яичка, что негативно сказывается на репродуктивной функции мужчин.

Ранее врач акушер-гинеколог Лела Джохадзе развеяла мифы о венерических заболеваниях. В частности, по ее словам, инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), не всегда сопровождаются неприятными симптомами, а заразиться ими можно не только во время полового контакта.

