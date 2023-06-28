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02:52, 28 июня 2023Из жизни

Женщина потребовала развода после беременности без секса

Нигерийка потребовала в суде развода с мужем и рассказала о беременности без секса

Фото: freestocks / Unsplash

Жительница нигерийского города Илорин, штат Квара, заявила суду в ходе бракоразводного процесса, что не может объяснить, как ей удалось забеременеть без секса с мужем. Об этом сообщает Daily Trust.

Тайбат Абубакар потребовала развода с мужем, Абубакаром Салиху. «Он сказал, что я должна выйти за него замуж. Я отказалась, потому что не люблю его. Однако он настоял и сказал, что у меня нет выбор», — рассказала женщина.

По ее словам, однажды муж внезапно позвонил ей, сообщил, что она беременна от него, и запретил делать аборт. Нигерийка не приняла звонок всерьез, но вскоре обнаружила, что в конце месяца у нее не началась менструация, несмотря на отсутствие сексуальных отношений с мужчиной. «Он оплатил мне приданое, и я родила ему ребенка. Но я больше не люблю этого человека», — подчеркнула она.

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Абубакар попросила суд расторгнуть брак и потребовала, чтобы судья обязал мужчину выплачивать ей по 10 тысяч нигерийских найр (1,1 тысячи рублей) ежемесячно на содержание ребенка. Она также попросила суд обязать мужа оплачивать школьные расходы ребенка.

Салиху опроверг заявления женщины. Он заявил, что хотя она изначально отказывалась от его ухаживаний, впоследствии их отношения наладились. «Мы осознанно занимались сексом, а не во сне или в духовном мире, как она сказала», — подчеркнул нигериец.

Мировой судья Аджибаде Лаваль приказал супругам сохранять статус-кво до следующего заседания, назначенного на 25 июля.

Ранее сообщалось, что девушка из Колумбии, которая, по ее словам, никогда не была в одной постели с мужчиной и остается девственницей, оказалась беременна. Это выяснилось, когда после задержки менструации мать отвела ее к гинекологу.

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    Алиса Дмитриева
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