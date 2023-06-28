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12:10, 28 июня 2023Наука и техника

Озвучена опасность генетического редактирования эмбрионов

CRISPR-Cas9 признали опасным для генетического редактирования эмбрионов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Ученые из Оксфордского университета озвучили опасность генетического редактирования эмбрионов. Результаты работы представлены на 39-м ежегодном собрании Европейского общества репродукции человека и эмбриологии (ESHRE), об этом пишет Medical Xpress.

Редактирование ДНК проводится с разными целями, одно из них — исправление дефектных генов, которые несут в себе заболевания. С помощью платформы CRISPR-Cas9 специалисты сначала разрушают, а затем восстанавливают цепочки ДНК. Теперь исследователи признали, что эта технология может нести в себе нежелательные и потенциально опасные последствия, если они применяются к человеческим эмбрионам.

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Исследование показало, что в первые несколько дней жизни клетки человеческих эмбрионов с трудом восстанавливают поврежденные нити ДНК. CRISPR-Cas9 крайне эффективен при нацеливании на участок ДНК. Однако большинство клеток восстановили разрыв ДНК, вызванный редактированием, с помощью негомологичного соединения концов — процесса, который несет дополнительные мутации, а не исправляет существующие.

Авторы предостерегают других ученых от использования редактирования генома у человеческих эмбрионов. В то же время были получены некоторые данные, свидетельствующие о том, что риски могут быть снижены и способность успешно удалять мутации может быть увеличена путем изменения способа редактирования генома.

Теперь специалисты сосредоточатся на новых способах защиты эмбрионов от повреждения ДНК. Также планируется изучить более щадящие методы редактирования генов, которые позволят избежать разрыва нитей ДНК.

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    Елена Апазиди
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