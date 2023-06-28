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19:32, 28 июня 2023Среда обитания

В Европе отложили создание «энергетического острова» из-за проблем с деньгами

Дания отложила постройку «энергетического острова» в Северном море за $34 млрд

Изображение: Danish Energy Agency

Дания решила отложить создание «энергетического острова» посреди Северного моря из-за финансовых проблем. Об этом сообщает Bloomberg.

Решение о постройке острова в стране приняли в феврале 2021 года. Предполагалось, что его возведение обойдется в 34 миллиарда долларов. На остров уже потратили семь миллиардов, однако в нынешнем виде он далек от того, чтобы приносить деньги, заявили в Министерстве климата и энергетики. Постройку объекта по текущему проекту там назвали рискованной.

В ведомстве сообщили, что собираются тщательно проанализировать возможность сократить расходы, и пообещали определиться с тем, как именно достраивать остров, в этом году.

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Согласно первоначальному проекту, строительство острова планировали завершить к 2033 году. Поскольку в Дании не было нужной для возведения объекта суммы, власти собирались привлечь к постройке частных партнеров.

Площадь искусственной платформы должна была составлять 120 тысяч квадратных метров. На острове собирались расположить 200 ветряных установок, чтобы генерировать три гигаватта электроэнергии и подавать свет в миллионы домов. Снабжать электричеством планировалось как саму Данию, так и Германию, Бельгию и Люксембург.

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    Мария Черкасова
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