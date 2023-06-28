Мать шести дочерей решила развестись с требовавшим сына мужем и получила отказ

Суд отказал родившей шесть дочерей китаянке в разводе с требующим сына мужем

Суд в китайской провинции Хунань отказал матери шести дочерей в разводе с мужем, который настаивал на том, что она должна рожать детей до тех пор, пока у них не появится сын. Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщина по фамилии Сюн была замужем за мужчиной по фамилии Оу. Будучи в браке, китаянка родила шесть дочерей, но муж требовал, чтобы она продолжала рожать детей до тех пор, пока у пары не появится сын. В октябре 2019 года Сюн не выдержала и сбежала к родителям. С тех пор она не общалась с Оу и дочерями.

В июне 2023 года китаянка решила развестись и подала ходатайство об этом в местный суд. Она заявила, что ее брак разрушился. Женщина подчеркнула, что муж видел в ней только машину для производства потомства. Несмотря на это, китаянка получила отказ.

Судья Тань Мэнсы оклонила ходатайство женщины и обвинила истицу в том, что та не выполняет свою роль по воспитанию детей и не может доказать, что их с мужем брак разрушился. Суд постановил, что женщине нужно вернуться домой, чтобы заботиться о своей семье.

Эта история вызвала волну критики. Пользователи в китайской соцсети Weibo оставили более 12 тысяч комментариев. «Похоже, судья потеряла разум. Она разрушает жизнь этой женщины», — написал один из них. «Это удушающе», — отметил еще один пользователь.

Ранее сообщалось, что в Китае арестовали мужчину, продавшего новорожденную дочь. Сделку он объяснил тем, что очень хотел сына.