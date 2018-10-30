Мечтающий о сыне китаец узнал о рождении дочери и продал ее

В Китае арестовали мужчину, продавшего новорожденную дочь. Как сообщает издание Daily Mail, сделку он объяснил тем, что очень хотел сына.

Инцидент произошел в городе Иу, провинция Чжэцзян, на востоке страны. В середине сентября у 42-летнего Сяохуэя Ли родилась вторая дочь. Мужчина очень расстроился и в конце сентября продал младенца бездетной семейной паре из соседней провинции Хубэй за четыре тысячи юаней (37,8 тысячи рублей).

Пропажа ребенка всерьез обеспокоила мать Ли, которая собиралась переехать к сыну, чтобы помочь позаботиться о внучке. Ее очень удивило и насторожило то, что Ли отказался. «Я видела свою вторую внучку только пару раз, вскоре после родов. После этого — ни разу, сын не пускал меня в дом», — посетовала бабушка.

В начале октября бабушке все же удалось навестить невестку, пока Ли не было дома. Она не обнаружила ребенка, позвонила сыну, но тот отказался разговаривать. Тогда женщина обратилась в полицию.

Мужчину допросили, и он признался в содеянном. Он заявил, что был готов только к рождению сына. Из-за отсутствия работы Ли чувствовал себя неспособным содержать двух дочерей.

В середине октября ребенка спасли. Полицейские боялись, что покупателями окажутся преступники, замешанные в похищении детей. Однако это оказалась семейная пара, которая больше десяти лет безуспешно пыталась завести ребенка. Они рассказали, что нашли объявление о продаже младенца в сети.

Полиция арестовала покупателей и отца-продавца. Ребенка доставили домой, о нем заботятся мать и бабушка.

Согласно китайским законам, похищение и продажа женщин и детей в зависимости от масштаба преступления наказываются тюремным заключением от пяти до десяти лет, пожизненным заключением или смертной казнью.

С 1 января 2016 года китайским семьям разрешили иметь двух детей. Власти пошли на этот шаг из-за сокращения числа трудоспособного населения и гендерного дисбаланса в пользу мужчин, так как пары стремились рожать только мальчиков. Сейчас правительство задумалось о снятии всех ограничений на рождение детей. Решение может вступить в силу уже в 2019 году.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!