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15:44, 28 июня 2023Россия

В центре российского города две семьи устроили массовую драку из-за невесты

В центре Ростова-на-Дону две цыганские семьи устроили массовую драку из-за невесты
СюжетМассовые драки в Москве

Фото: Marina Abrosimova / Unsplash

В Ростове-на-Дону представители двух семей устроили массовую драку. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел ночью с 26 на 27 июня в центре российского города, рядом со зданием местной администрации. «Конфликт между двумя семьями цыган произошел из-за девушки. Они не поделили невесту», — рассказал собеседник агентства.

В результате случившегося никто не пострадал, заявлений в полицию не поступало. Произошедшее больше походило на потасовку, отметил источник РИА Новости. Он также сказал, что инцидент «даже на административку не тянет».

В региональном управлении МВД, в свою очередь, заявили, что в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на одной из ростовских улиц. Проводится проверка.

Ранее в июне на территории дачного поселка Кокошкино в Новой Москве произошла массовая драка мигрантов. В сети опубликовали видео с места.

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    Евгения Куликова
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