Политолог Дун: хвастающейся экономической устойчивостью Европе следует снять розовые очки

Экономическая устойчивость, которой хвастается Европа после отказа от российских энергоресурсов, основана лишь на показателях южных стран региона. На это указал научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань, пишет «Хуаньцю шибао».

Политолог отметил, что Германия как лидирующая страна Евросоюза, уже заплатила огромную цену: немцы пострадали от резкого роста цен, сокращения производства и снижения потребительского спроса. Впрочем, добавил он, и на юге ЕС, несмотря на рост ВВП, жители сталкиваются с серьезным кризисом стоимости жизни. «Поэтому, когда говорят, что у Южной Европы прекрасные показатели, нужно скорее снять розовые очки, чтобы докопаться до сути и задуматься о первопричинах кризиса», — сказал Дун.

8 июня сообщалось, что в первом квартале 2023 года экономика зоны евро официально вошла в рецессию — ВВП сократился на 0,1 процента после снижения в предыдущем квартале. Из 20 государств зоны евро рецессия затронула семь: Германию, Литву, Мальту, Нидерланды, Грецию, Ирландию и Эстонию. По данным статистического агентства Eurostat, текущий спад был обусловлен сокращением государственных трат и расходов домохозяйств. Также на показатель негативно повлияло снижение товарно-материальных запасов, а восстановление торговли оказало поддержку европейской экономике