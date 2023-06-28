Курс евро превысил 94 рубля

Курс евро на Мосбирже превысил 94 рубля

В ходе торгов 28 июня курс евро на Московской бирже превысил 94 рубля, свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке стоимость европейской валюты достигала 94,04 рубля. По состоянию на 13:35 по московскому времени евро несколько подешевел — до 93,85 рубля (плюс 62 копейки к предыдущему закрытию торгов). Доллар 28 июня достигал 85,75 рубля, а затем опустился до 85,57 рубля.

На открытии торгов в понедельник, 26 июня, курсы основных валют отреагировали на попытку вооруженного мятежа, начавшегося вечером 23 июня и продолжившегося на следующий день. Доллар превысил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года, евро пробил отметку в 94 рубля впервые с 25 апреля 2023 года, юань стал свыше 12 рублей впервые с 7 апреля. Однако уже в тот же день рублю удалось отыграть падение и вернуться к уровням пятницы.

Российская валюта неуклонно ослабевает с октября 2022 года. 28 июня зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин предупредил, что при сохранении курса рубля на текущих уровнях он «будет носить значимый проинфляционный вклад» в течение всего года.