Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:53, 28 июня 2023Экономика

Курс евро превысил 94 рубля

Курс евро на Мосбирже превысил 94 рубля

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В ходе торгов 28 июня курс евро на Московской бирже превысил 94 рубля, свидетельствуют данные площадки.

В верхней точке стоимость европейской валюты достигала 94,04 рубля. По состоянию на 13:35 по московскому времени евро несколько подешевел — до 93,85 рубля (плюс 62 копейки к предыдущему закрытию торгов). Доллар 28 июня достигал 85,75 рубля, а затем опустился до 85,57 рубля.

Курс доллара от TradingView

На открытии торгов в понедельник, 26 июня, курсы основных валют отреагировали на попытку вооруженного мятежа, начавшегося вечером 23 июня и продолжившегося на следующий день. Доллар превысил 87 рублей впервые с 29 марта 2022 года, евро пробил отметку в 94 рубля впервые с 25 апреля 2023 года, юань стал свыше 12 рублей впервые с 7 апреля. Однако уже в тот же день рублю удалось отыграть падение и вернуться к уровням пятницы.

Российская валюта неуклонно ослабевает с октября 2022 года. 28 июня зампред Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин предупредил, что при сохранении курса рубля на текущих уровнях он «будет носить значимый проинфляционный вклад» в течение всего года.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости
    Украина анонсировала главные события контрнаступления. Что об этом думают на Западе и в России?
    Дорожным строителям захотели установить порог по импортной технике
    Российские войска отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении
    Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow
    Швейцария отклонила заявку на продажу танков Украине
    Врач рассказала о правильном питании со сладостями
    Президент Польши прибыл в Киев
    Российские войска отразили пять атак ВСУ на одном направлении
    Бактерии в кишечнике предсказали деменцию
    Зампредседателя правительства КЧР заподозрили в создании ОПГ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.