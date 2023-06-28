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16:22, 28 июня 2023Культура

Более 270 тысяч зрителей посетили Московский джазовый фестиваль

Более 270 тысяч зрителей посетили концерты Московского джазового фестиваля

Фото: Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

Концерты Московского джазового фестиваля посетило более 270 тысяч зрителей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Второй международный Московский джазовый фестиваль прошел в столице с 19 по 25 июня на восьми городских площадках: в концертном зале «Зарядье», саду «Эрмитаж», парках «Зарядье» и «Музеон», на площади у ЦУМа, на ВДНХ, в «Депо.Москва» и на сцене ММДМ.

Отмечается, что в рамках клубной программы в джаз-клубах Москвы прошло более 120 концертов: в Клубе Алексея Козлова, Джаз-клубе Игоря Бутмана, джаз-клубе «Эссе», The Hat Moscow и Jam Club.

Подчеркивается, что в этом году на фестивале было уделено особое внимание просветительской программе: на ВДНХ совместно с обществом «Знание» был организован «Знание.Лекторий». 35 лекций и мастер-классов посетили более 1000 человек, а трансляцию из лектория посмотрели около 7,5 миллиона зрителей.

В саду «Эрмитаж» был организован «Музыкальный лекторий», подключиться к которому можно было из любой точки мира с помощью российского сервиса видеоконференций SberJazz. Специальным проектом фестиваля стала фотовыставка «Москва в джазе» на Цветном бульваре.

Фестиваль завершился премьерой совместного проекта Алексея Гуськова, Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра -- музыкально-театрального перформанса «Джаз от первого лица».

Ранее сообщалось, что в рамках Московского джазового фестиваля выступит более тысячи артистов.

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    Варвара Кошечкина
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