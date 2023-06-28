Музей-заповедник «Куликово поле» научит посетителей печь финтифлюшки
Музей-заповедник «Куликово поле» в Туле научит посетителей печь сдобные булочки финтифлюшки. Об этом сообщает издание Myslo.
Финтифлюшки часто пекли в середине лета, в пик расцвета природы. Секрет их приготовления будет раскрыт в пространстве «Археология» на мастер-классе, который будет проходить с 1 по 31 июля.
Мероприятие приурочено ко Дню любви, семьи и верности 8 июля — помимо выпекания финтифлюшек, гости праздника смогут послушать рассказ о свадебных традициях Куликова поля 150 лет назад. Программа завершится дегустацией свежей выпечки и чая из местных трав.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пройдет гастрономический фестиваль «Ах!Фест», на котором гости смогут попробовать конфеты, мороженое, соусы, зефир и напитки из лопуха. Все желающие также смогут принять участие в мастер-классах и дегустациях, присоединиться к экскурсиям и кулинарному флешмобу.