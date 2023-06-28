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15:10, 28 июня 2023Моя страна

Музей-заповедник «Куликово поле» научит посетителей печь финтифлюшки

Тульский музей-заповедник «Куликово поле» научит гостей печь финтифлюшки

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Музей-заповедник «Куликово поле» в Туле научит посетителей печь сдобные булочки финтифлюшки. Об этом сообщает издание Myslo.

Финтифлюшки часто пекли в середине лета, в пик расцвета природы. Секрет их приготовления будет раскрыт в пространстве «Археология» на мастер-классе, который будет проходить с 1 по 31 июля.

Мероприятие приурочено ко Дню любви, семьи и верности 8 июля — помимо выпекания финтифлюшек, гости праздника смогут послушать рассказ о свадебных традициях Куликова поля 150 лет назад. Программа завершится дегустацией свежей выпечки и чая из местных трав.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пройдет гастрономический фестиваль «Ах!Фест», на котором гости смогут попробовать конфеты, мороженое, соусы, зефир и напитки из лопуха. Все желающие также смогут принять участие в мастер-классах и дегустациях, присоединиться к экскурсиям и кулинарному флешмобу.

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    Майя Гавашели
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