Китайская компания показала летающий электромобиль

Nikkei Asia: китайская компания GAC представила прототип летающего электромобиля

Китайская компания Guangzhou Automobile Group (GAC) займется выпуском летающего электромобиля. Об этом сообщает Nikkei Asia.

По данным газеты, двумя днями ранее состоялась презентация, на которой автоконцерн GAC представил концептуальный прототип транспортного средства GOVE, объединяющего в себе самодвижущуюся наземную платформу с четырехколесным шасси для передвижения по дорогам и отделяющуюся от нее кабину пассажирского беспилотника. Работа механизма позволит обеспечить перемещение единственного пассажира по воздуху. В компании предполагают, что владельцы летающих электромобилей смогут совместно использовать самодвижущиеся платформы.

Устройство будет перемещаться по земле и в воздухе автоматически и управлять им вручную пассажир не сможет, однако ему будут доступны монитор и голосовое управление. Последнее позволит обеспечить выбор маршрута.

Компания уже провела пробный полет летающего электромобиля с пассажиром. При этом предполагаемая цена аппарата и сроки его появления в продаже остаются неизвестными.

В 2021 году дочернее предприятие Xpeng (китайского конкурента Tesla), компания HT Aero, показала модель летающего электромобиля. Его массовый запуск запланировали на 2024 год.