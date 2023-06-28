Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:19, 28 июня 2023Среда обитания

Китайская компания показала летающий электромобиль

Nikkei Asia: китайская компания GAC представила прототип летающего электромобиля

Фото: Jim West / Globallookpress.com

Китайская компания Guangzhou Automobile Group (GAC) займется выпуском летающего электромобиля. Об этом сообщает Nikkei Asia.

По данным газеты, двумя днями ранее состоялась презентация, на которой автоконцерн GAC представил концептуальный прототип транспортного средства GOVE, объединяющего в себе самодвижущуюся наземную платформу с четырехколесным шасси для передвижения по дорогам и отделяющуюся от нее кабину пассажирского беспилотника. Работа механизма позволит обеспечить перемещение единственного пассажира по воздуху. В компании предполагают, что владельцы летающих электромобилей смогут совместно использовать самодвижущиеся платформы.

Устройство будет перемещаться по земле и в воздухе автоматически и управлять им вручную пассажир не сможет, однако ему будут доступны монитор и голосовое управление. Последнее позволит обеспечить выбор маршрута.

Компания уже провела пробный полет летающего электромобиля с пассажиром. При этом предполагаемая цена аппарата и сроки его появления в продаже остаются неизвестными.

В 2021 году дочернее предприятие Xpeng (китайского конкурента Tesla), компания HT Aero, показала модель летающего электромобиля. Его массовый запуск запланировали на 2024 год.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости
    В России высказались о судьбе ЧВК «Вагнер» в Африке
    Экс-солистке группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер сделали предложение
    Поставлена под сомнение эффективность кофеина
    В Германии высказались об укреплении восточного фланга НАТО
    На Украине предложили заменить одну букву в названии города Бровары
    Стали известны подробности задержания российского борца с киберпреступностью
    В центре российского города две семьи устроили массовую драку из-за невесты
    Российский блогер распаковал на камеру iPhone за 10 миллионов рублей
    Netflix решил выпустить самый дорогой сериал в истории
    Виктория Боня заявила о планируемой пластике у хирурга модели Кендалл Дженнер
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.