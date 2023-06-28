Айза высказалась о политике под обнаженным фото

Бывшая жена Гуфа Айза высказалась о политике под обнаженным снимком

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) высказалась о политике под снимком в откровенном образе и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

38-летняя знаменитость опубликовала черно-белый кадр, на котором она позирует обнаженной спиной к фотографу. Телезвезда надела прозрачные колготки и несколько широких браслетов, а волосы распустила. На размещенном фотото видно, что на теле хип-хоп-исполнительницы несколько татуировок.

«Я корю себя за отсутствие интереса к политике задолго до всех происшествий. Мне жаль, что я не знала о своих правах. Я просто обязана формировать свое общество своим словом и участием (...) Ежедневно я изучаю сводку и слушаю экспертов со всего мира! Когда кто-то смеется над моим мнением, хочется сказать "иди *****". Я в политике разбираюсь — смиритесь», — отметила она в описании.

Подписчики неоднозначно отреагировали на слова Айзы, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Заберите у нее телефон», «У меня ты ассоциируешься с мыслящей, смелой и мудрой девушкой!», «Вот за это я вас люблю и уважаю», «Молодец!», «Лучше бы не новости читали, а изучали историю», — писали пользователи сети.

Ранее в июне сообщалось, что Айза вновь задумалась об изменении черт лица и показала желаемую внешность. 38-летняя знаменитость призналась, что хочет увеличить подбородок посредством специальных инъекций. По ее словам, на мысли о данном вмешательстве ее натолкнуло собственное отражение в зеркале.