Езда на квадроцикле закончилась для генерала российского МВД реанимацией

«78 Новости»: генерал МВД Травников попал в реанимацию после ДТП на квадроцикле

Российский генерал МВД попал в реанимацию из-за ДТП на квадроцикле. Об этом в среду, 28 июня, в своем Telegram-канале сообщает издание «78 Новости».

По данным издания, речь идет о бывшем начальнике университета МВД Александре Травникове. В результате ЧП он получил серьезные травмы. Пострадавший был госпитализирован и находится в реанимации отделения хирургии с разрывом почки и травмой живота.

30 мая сообщалось, что в Сургуте пьяный экс-полицейский после игры в шашечки сбил дочь бывшего начальника.