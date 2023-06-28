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06:47, 28 июня 2023Забота о себе

Названы улучшающие память продукты

«Ридус»: употребление авокадо, рыбы и винограда поможет улучшить память

Фото: Gil Ndjouwou / Unsplash

Авокадо, рыба и морепродукты, а также цельнозерновые продукты могут улучшить память и другие умственные способности. Об этом сообщает «Ридус».

Отмечается, что авокадо содержит мононасыщенные жиры, которые снижают «плохой» холестерин и в результате положительно влияют на здоровье мозга, сердца и сосудов. Также рекомендовано отдавать предпочтение жирным сортам рыб, таким как лосось, форель, скумбрия, сельдь и сардина, поскольку они богаты кислотами омега-3. Их употребление всего два раза в неделю способно улучшить память. Предотвратить потерю памяти с возрастом может помочь употребление морепродуктов, являющимися источниками витамина В12, — устриц, мидий, раков, креветок и омаров.

Помимо этого полезны цельнозерновые продукты и овощи, особенно темная листовая зелень и свекла. Также эксперты посоветовали включить в свой рацион чернику и виноград, богатые антиоксидантами, которые предотвращают преждевременное старение клеток и развитие деменции. Кроме того, не следует забывать об оливковом масле, орехах и кунжуте, говорится в материале.

К полезным продуктам специалисты также отнесли розмарин и мяту, употребление которых увеличивает приток крови к мозгу, что способствует улучшению концентрации и памяти. А шафран хорошо влияет на память людей с болезнью Альцгеймера и деменцией.

Ранее американские медики сообщили, что нехватка в организме витамина B12 приводит к возникновению ряда заболеваний, среди которых депрессия, анемия, а также частичная потеря памяти.

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    Марина Совина
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