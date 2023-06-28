Генерал назвал причины провала контрнаступления ВСУ

Генерал Липовой рекламирование Киевом своих планов причиной провала контрнаступления ВСУ

Генерал-майор, Герой России Сергей Липовой назвал причины провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в беседе с изданием URA.RU.

«Когда мы говорим о военных действиях и открыто их рекламируем, то ничего хорошего от подобного не получится», — отметил Липовой. Он подчеркнул, что украинская сторона «разрекламировала свои действия перед российской армией», и поэтому «ничего не получит». «Естественно, что мы подготовились, учли все направления, по которым планировалось наступление и достойно встретили украинских фашистов непосредственно на поле боя», — сказал военный.