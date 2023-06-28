Россиянин напал с ножом на полицейского и получил шесть лет колонии

В Комсомольске-на-Амуре осудили на шесть лет мужчину, ударившего ножом сотрудника МВД

В Комсомольске-на-Амуре суд приговорил к шести годам лишения свободы 52-летнего местного жителя за нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Хабаровскому краю и ЕАО.

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 318 («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, утром 19 ноября 2021 года сотруднику МВД поступи вызов: фигурант в квартире на улице Дикопольцева избивал женщину. Правоохранитель прибыл в жилище, но осужденный стал сопротивляться задержанию и угрожать ножом. Затем мужчина ударил силовика в правое плечо.

