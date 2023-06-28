Первую в мире марку из рога лося создали мастера из российского региона

Первую в мире марку из рога лося создали мастера из Ловозера в Мурманской области

Первую в мире марку, вырезанную на пластине из рога лося, создали мастера из Мурманской области. Об этом сообщает Русское географическое общество на своем сайте.

Автором марки выступил исследователь-путешественник, историк почты, руководитель проекта «POSTVENTURE & Почтовое приключение» Валерий Сушков. Над ее созданием работали художник Иван Демко и косторез Владимир Чупров из старинного саамского села Ловозеро. На марке изображен саам в национальном костюме, который держит рыбу в руках на фоне северного сияния.

Сбоку на марке размещена надпись ELK HORN STAMP, что в переводе с английского языка означает «марка из рога лося». Также на ней вырезан персональный номер, год выпуска и уникальный номинал — один след от копыта лося. Поверхность марки размером 40 на 53 миллиметра рельефная и обработана под текстуру лосиного рога, ее вес составляет 14 граммов, а толщина — от 2,5 до 5 миллиметров.

Ранее в Мурманске вышел ограниченный тираж почтовых марок с арктическими пейзажами. На них запечатлены остров Гукера, бухта Тихая, а также остров Чамп и его достопримечательность — каменные шары.