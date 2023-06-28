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13:48, 28 июня 2023Интернет и СМИ

Популярный российский ведущий призвал не запрещать мат в юморе

Телеведущий Валдис Пельш призвал не запрещать комикам использовать матерные слова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Популярный телеведущий Валдис Пельш рассказал об отношении к мату в юморе. В интервью KP.RU он призвал не запрещать комикам использовать бранные слова.

«Я не считаю, что эти форматы нужно запретить. Этому есть место, потому что бытовой мат был всегда. Выбор смотреть или не смотреть должен оставаться уже за каждым», — ответил ведущий на вопрос журналистки о том, как он относится к предложению звезды «Уральских пельменей» Андрея Рожкова запретить мат в юморе.

Пельш добавил, что на такие передачи приходит публика, готовая к тому, что со сцены прозвучит мат. При этом сам ведущий заявил, что, как правило, отказывается от участия в подобных форматах. «Мне бы очень было неудобно, если бы впоследствии мои дети спросили: "Пап, почему ты нам говоришь одно, а там позволяешь себе другое"», — объяснил он.

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Ранее Рожков высказался о современных юмористических передачах. Звезда «Уральских пельменей» рассказал, что недавно посмотрел несколько таких шоу во время перелета, и назвал их «адским трешем».

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    Мария Большакова
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