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18:00, 28 июня 2023Наука и техника

Названы доступные для чтения человеческих мыслей компьютером сферы

РТУ МИРЭА: компьютер может читать мысли человека в сфере медицины, игр и образования

Фото: Iryna Imago / Shutterstock / Fotodom

Ученые РТУ МИРЭА выявили самые перспективные сферы применения нейрокомпьютерных интерфейсов (НКИ) и установили, в каких сферах компьютер может читать мысли человека. Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Так, самой перспективной сферой специалисты назвали медицину и реабилитацию, где НКИ способен облегчить жизни людей с физическими ограничениями или нарушениями двигательных функций. На втором месте — игровая индустрия, где НКИ предоставляет новые возможности для управления и взаимодействия в виртуальных игровых мирах, а на третьем — сфера образования, так как доступ к технологии позволяет ученым и студентам исследовать мозговую активность и изучать когнитивные процессы.

Известно, что также активно проводятся исследования в области использования НКИ для улучшения когнитивных функций человека и развития новых форм коммуникации.

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«В будущем мы можем ожидать более сложных и универсальных систем НКИ, способных переводить мысли в речь, позволять контролировать сложные машины и даже улучшать когнитивные способности человека. А в настоящее время необходимо, чтобы как можно больше людей ближе ознакомились с этой технологией: ведь благодаря этому исследований будет больше, а следовательно, и НКИ будет развиваться быстрее, а также станет доступнее для населения», — прокомментировал результаты работы ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Отмечается, что речь идет о технологии, которая обеспечивает связь между человеческим мозгом и компьютерной системой, позволяя обмениваться информацией между ними и управлять внешними устройствами и приложениями при помощи мысли. Она основана на принципах электроэнцефалографии.

«Работа НКИ начинается с регистрации электрических сигналов, генерируемых мозгом, с помощью электродов. Сигналы передаются в компьютер, где они анализируются и интерпретируются специальными алгоритмами. На основе этого анализа компьютер может распознать намерения пользователя и выполнить соответствующие команды», — говорится в сообщении авторов исследования.

При этом одной из главных возможностей НКИ является управление внешними устройствами и приложениями при помощи мысли.

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    Варвара Кошечкина
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