Москвичей предупредили о надвигающихся ливнях

Метеоролог Позднякова: Москву и область до 29 июня ждут обильные осадки

В Москве и Подмосковье 28 и 29 июня может выпасть почти половина месячной нормы осадков. Об этом сообщил телеканал «Мир 24» со ссылкой на главного специалиста метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.

Самые сильные дожди с порывистым ветром ждут москвичей в ночь на четверг 29 июня. Местами может выпасть до 20 миллиметров осадков. В четверг и пятницу ожидается почти половина месячной нормы осадков.

Специалист отметила, что в первом летнем месяце в столичном регионе было мало дождей. На общий объем осадков не смогли повлиять даже несколько сильных ливней. Однако вскоре ситуация может измениться. «Циклон, который 28 июня кружит над Минском, усиливаясь, станет смещаться в сторону Москвы. Его влияние в столичной области мы ощутим в четверг и пятницу», — сообщила специалист.

Жителей центральных регионов России ранее предупредили о засушливом июле. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, таким скудным на осадки этот летний месяц бывает примерно раз в восемь лет. Температура воздуха при этом будет на два и более градуса выше климатической нормы.