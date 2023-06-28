В Кремле сообщили о спасении российскими военными детей из-под обстрелов ВСУ

Песков заявил, что российские военные рисковали для спасения детей из-под обстрелов ВСУ

Российские военнослужащие рисковали для спасения детей из-под обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Собственно, наши военные неоднократно, рискуя собственной жизнью, принимали меры для спасения детей, для вывоза их из-под обстрелов, которые, кстати, против гражданской инфраструктуры вели вооруженные силы Украины», — пояснил он.

Ранее ООН, согласно докладу специального представителя генсека всемирной организации по вопросу детей и вооруженных конфликтов, признала армию России нарушителем прав детей. В докладе отмечается, что Вооруженные силы Российской Федерации и «связанные с ними группы» теперь включены в список «сторон, которые совершают серьезные нарушения в отношении детей в ситуациях вооруженных конфликтов».