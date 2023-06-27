ООН назвала Российскую армию нарушителем прав детей

ООН в докладе внесла армию России в список нарушителей прав детей

ООН, согласно докладу специального представителя генсека всемирной организации по вопросу детей и вооруженных конфликтов, признала армию России нарушителем прав детей. Об этом сообщает ТАСС.

В докладе отмечается, что Вооруженные силы Российской Федерации и «связанные с ними группы» теперь включены в список «сторон, которые совершают серьезные нарушения в отношении детей в ситуациях вооруженных конфликтов». При этом в докладе отмечается, что тем не менее Российская армия «приняла меры для улучшения защиты детей».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что планирует провести конференцию по «депортированным» украинским детям. По ее словам, Еврокомиссия готова «содействовать ООН и соответствующим международным организациям для получения более полной информации о депортированных в Россию детях».