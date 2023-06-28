Шеф-повар поставил точку в вопросе правильной окрошки

Шеф-повар Емельяненко: квас или кефир в окрошке — зависит от предпочтений повара

Выбор между квасом и кефиром в окрошке зависит от личных предпочтений повара, считает шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. В разговоре с «Лентой.ру» он поставил точку в вопросе правильной окрошки.

Емельяненко отметил, что все шеф-повара из разных регионов России, из разных семей и с разными традициями. Поэтому для каждого шеф-повара правильная окрошка своя.

«Я, например, как сибиряк очень люблю и ценю окрошку на квасе. В сибирской действительности мне никогда не нравилась окрошка на кефире или на каких-то молочных продуктах. Но нужно понимать, что весь Кавказ — поклонник кефира, поэтому кавказская окрошка у кавказского шефа всегда будет на кефире, айране или тане», — объяснил шеф-повар.

Рецепт окрошки

Также телеведущий поделился с «Лентой.ру» рецептом идеальной, по его мнению, окрошки.

«Для меня окрошка: квас, редиска, много зелени — зеленого лука, укропа, петрушки, я еще люблю кинзу, огурец, яйцо, сметана — я использую жидкую сметану, она чуть кислее и очень хорошо вступает в реакцию с квасом, немного горчицы с хреном — они по желанию, зависит от настроения», — перечислил он.

Из белковой составляющей Емельяненко посоветовал добавлять в окрошку варено-копченую колбаску, чтобы там было минимум жира.

«Если говорить про картошку, то для меня не очень понятно, зачем в холодном квасе есть холодную картошку. Поэтому она у меня не в почете в рамках окрошки, но иногда может быть, если кто-то просит», — заключил шеф-повар.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что окрошка будет полезнее, если немного изменить ее рецепт.

