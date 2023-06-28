Разочарованной после знакомства онлайн девушке дали совет
29-летняя девушка обратилась к секс-коучу Колин Нолан и пожаловалась, что осталась разочарованной после знакомства онлайн. Ее письмо и совет, который дала эксперт, опубликовало издание Daily Mirror.
Девушка рассказала, что нашла в приложении для знакомств молодого человека, который показался ей привлекательным и интересным. Однако на свидании выяснилось, что в приложении было его фото, сделанное много лет назад. С тех пор он облысел, располнел и выглядит совсем иначе. Главное, что не понравилось девушке, — это его характер. Он вел себя невежливо, а теперь настаивает на новой встрече. «Трудно отказывать ему, ведь до встречи мы так много болтали, — написала девушка. — И моя уверенность в себе на нуле. Раньше я думала, что у меня есть радар на парней, которые не то, чем кажутся».
Нолан ответила, что после одного неудачного свидания расстраиваться не стоит. По ее мнению, избежать подобных разочарований помогают видеозвонки перед личной встречей. Они показали бы, насколько фотографии в приложении для знакомств соответствуют действительности.
«Не думаю, что ваш радар не работает. Если бы это было так, он бы сейчас не сигнализировал, что этот парень вам не подходит», — отметила секс-коуч.
Ранее россиянка призналась, что решила снова начать ходить на свидания после 40 лет и разочаровалась. Мужчины удивили ее грубостью.