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09:43, 28 июня 2023Забота о себе

Разочарованной после знакомства онлайн девушке дали совет

Секс-коуч Колин Нолан: избежать разочарований после знакомства онлайн помогает видеозвонок

Фото: M-Production / Unsplash

29-летняя девушка обратилась к секс-коучу Колин Нолан и пожаловалась, что осталась разочарованной после знакомства онлайн. Ее письмо и совет, который дала эксперт, опубликовало издание Daily Mirror.

Девушка рассказала, что нашла в приложении для знакомств молодого человека, который показался ей привлекательным и интересным. Однако на свидании выяснилось, что в приложении было его фото, сделанное много лет назад. С тех пор он облысел, располнел и выглядит совсем иначе. Главное, что не понравилось девушке, — это его характер. Он вел себя невежливо, а теперь настаивает на новой встрече. «Трудно отказывать ему, ведь до встречи мы так много болтали, — написала девушка. — И моя уверенность в себе на нуле. Раньше я думала, что у меня есть радар на парней, которые не то, чем кажутся».

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Нолан ответила, что после одного неудачного свидания расстраиваться не стоит. По ее мнению, избежать подобных разочарований помогают видеозвонки перед личной встречей. Они показали бы, насколько фотографии в приложении для знакомств соответствуют действительности.

«Не думаю, что ваш радар не работает. Если бы это было так, он бы сейчас не сигнализировал, что этот парень вам не подходит», — отметила секс-коуч.

Ранее россиянка призналась, что решила снова начать ходить на свидания после 40 лет и разочаровалась. Мужчины удивили ее грубостью.

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    Александра Лисица
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