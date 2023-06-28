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14:18, 28 июня 2023Из жизни

Сломавшая ногу походница спаслась благодаря функции смартфона

ABC 7: американка сломала ногу во время похода и спаслась благодаря функции iPhone

Фото: James Yarema / Unsplash

Малоизвестная функция смартфона iPhone 14 помогла спастись женщине, которая сломала ногу во время похода в американском Национальном заповеднике Анджелес, штат Калифорния. Об этом сообщает ABC 7.

Джуана Рейес отправилась с друзьями в поход по удаленной части тропы Каньон-Фолс. Неожиданно под походницей произошло обрушение земли. В результате произошедшего американка получила перелом ноги. Женщина и ее друзья попытались вызвать службу экстренной помощи, но не смогли сделать этого из-за отсутствия сотовой связи.

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«К счастью, на моем телефоне есть функция SOS, которая, как я полагаю, смогла соединиться со спутниками», — пояснила женщина. С помощью этой функции Рейес удалось отправить текстовое сообщение службам экстренной помощи и поделиться с ними своим местоположением.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, эвакуировали пострадавшую на вертолете. Сейчас она восстанавливается дома.

Ранее сообщалось, что спасатели в штате Калифорния, США, пришли на помощь десяти пропавшим туристам на тропе «Последний шанс» в каньоне Санта-Пола благодаря малоизвестной функции iPhone. Поисковая операция осложнялась непростыми погодными условиями: низкой видимостью и размытыми после сильного дождя тропами.

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    Алиса Дмитриева
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