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13:19, 19 мая 2023Из жизни

Спасатели нашли пропавших туристов благодаря малоизвестной функции смартфона

В США десять заблудившихся в каньоне туристов удалось спасти благодаря функции iPhone

Фото: Jonathan Alcorn / Globallookpress.com

Спасатели в штате Калифорния, США, пришли на помощь десяти пропавшим туристам на тропе «Последний шанс» в каньоне Санта-Пола благодаря малоизвестной функции смартфона iPhone. Об этом сообщает CBS News.

Сигнал о пропаже группы туристов поступил в спасательную службу около 20:00. Группа туристов воспользовалась функцией Emergency SOS на iPhone, которая позволяет связаться со спасателями даже при отсутствии мобильной связи. Благодаря этому им удалось отправить текстовое сообщение с информацией о своем местонахождении и просьбой спасти их.

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Команда из 13 спасателей прибыла к началу туристической тропы. Поисковая операция осложнялась сложными погодными условиями: низкой видимостью и размытыми после сильного дождя тропами. Они прошли около 6,4 километра вглубь каньона, где нашли заблудившихся походников.

Спасатели предоставили пострадавшим еду, питьевую воду и оборудование для освещения. К утру им удалось вывести туристов к началу тропы. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Протяженность тропы в каньоне Санта-Пола — около десяти километров, с подъемом более чем на 1,1 тысячи метров. Тропа считается непростой и требует определенной подготовки.

Ранее сообщалось, что три туриста в ЮАР получили переломы ног в результате нападения разъяренных павианов, которые сбросили на них большой валун и закидали мелкими камнями. Валун разбился на острые обломки, которые разлетелись и поразили туристов, подобно шрапнели.

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Алиса Дмитриева
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