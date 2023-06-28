Минобороны сообщило о починке российским военным САУ под огнем украинских войск

МО: механик-водитель Абдулганиев под огнем украинских войск починил поврежденную САУ

Механик-водитель ефрейтор Тамерлан Абдулганиев под огнем украинских войск восстановил поврежденную артиллерийскую установку. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки российских Вооруженных сил «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.

По его словам, расчет российских артиллеристов попал под ответный огонь ВСУ. В результате потерь среди личного состава не было, но двигатель самоходки оказался поврежден осколками. «Проявляя мужество, хладнокровие и профессионализм, под огнем противника Абдулганиев быстро определил неисправность и восстановил поврежденную машину», — заявил Чехов.

Представитель Минобороны добавил, что ефрейтор сумел вывести САУ из-под огня и сменить позицию, после чего расчет продолжил вести огонь.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут починить и использовать захваченную и выведенную из строя технику российских войск из-за отсутствия запчастей. «Вместо того, чтобы воевать [с российскими войсками], мы сидим в ангарах», — описал тщетные попытки ремонта техники командир одного из ремонтных батальонов ВСУ по имени Руслан. Он отметил, что поиск необходимых деталей представляет собой слишком сложную задачу, поэтому он не согласен с выводами командования о важности использования и введения в строй захваченной техники.