Депутат Госдумы от Чечни назвал сожжение Корана «рецидивом сатанизма»

Депутат ГД от Чечни Саралиев назвал сожжение Корана в Стокгольме «рецидивом сатанизма»

Депутат Госдумы (ГД) от Чечни Шамсаил Саралиев назвал сожжение Корана в центре Стокгольма «рецидивом сатанизма». Слова парламентария приводит РИА Новости.

«То, что сегодня демонстрируют стокгольмские шайтаны, публично сжигая Священный Коран, — это очередной рецидив сатанизма и попытка полностью утопить в сатанинской идеологии свое западноевропейское общество», — сказал депутат.

По мнению политика, взгляд адекватных людей направлен на Россию, так как она является примером межнационального и межконфессионального единства и согласия. Он добавил, что Россия — единственная страна в мире, где священные писания охраняет закон.

Ранее стало известно, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Позднее Reuters сообщило, что около мечети разорвали и сожгли Коран. По его данным, мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег.