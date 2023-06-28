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11:06, 28 июня 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов

«Яндекс Расписание»: в аэропортах Москвы 28 июня произошла отмена и задержка 22 рейсов

Фото: City News Moskva / Globallookpress.com

В трех московских аэропортах в среду, 28 июня, произошла отмена и задержка 22 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

Так, в столичном Внуково пять вылетов воздушных судов задержаны, еще 10 — отменены. В Домодедово отменен один рейс, пять — задержаны. В Шереметьево один вылет задержан.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета пассажирских самолетов в столичных авиагаванях не называется.

Ранее в июне летевший из Москвы в Наманган пассажирский лайнер сменил курс и вынужденно сел в другом узбекском городе. Инцидент произошел с воздушным судном авиаперевозчика Uzbekistan Airways. Во время полета у одной из пассажирок рейса начались роды.

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    Зарина Дзагоева
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