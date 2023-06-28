Путин поправил форму офицеру с «черным чемоданчиком» перед посадкой в вертолет

Путин во время визита в Дагестан поправил форму морскому офицеру с «черным чемоданчиком»

Президент России Владимир поправил форму морскому офицеру, который стоял возле входа в вертолет и держал «черный чемоданчик». Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как глава государства подходит к стоящему справа от входа в вертолет военнослужащем и одергивает на нем форму. Затем он пожал руку другому офицеру и начал подниматься по трапу.

Президент 28 июня прибыл в Дагестан во время празднования Курбан-байрама — одного из главных мусульманских праздников. Там Путин планирует провести совещание по по развитию туристической отрасли в стране.

Ранее Владимир Путин помог ветерану, сидевшему рядом с ним на параде Победы на Красной площади. На опубликованных кадрах заметно, как глава государства помогает ветерану накинуть верхнюю одежду.