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20:27, 28 июня 2023Наука и техника

Nokia представила смартфон для самостоятельного ремонта

Nokia выпустила смартфон G42 5G, который можно ремонтировать дома

Изображение: Nokia

Компания Nokia представила первый 5G-смартфон, адаптированный под самостоятельный ремонт. Об этом сообщает издание PhoneArena.

По словам журналистов, отличительной особенностью выпущенного устройства Nokia G42 5G стал высокий уровень ремонтопригодности. Аппарат получил модульную конструкцию с быстрым доступом к батарее и другим компонентам. В случае поломки пользователь может докупить запасные части и заменить поврежденные детали дома. В Nokia назвали G42 первым 5G-смартфоном, созданным для самостоятельного обслуживания.

В корпорации отметили, что потребители смогут приобрести инструменты и запчасти для ремонта на сайте партнера iFixit. Таким образом, пользователи смогут самостоятельно заменить дисплей, аккумулятор, порт зарядки. Также Nokia G42 получит дополнительную поддержку обновлениями безопасности.

Устройство вышло с 6,56-дюймовым IPS-экраном и процессором Snapdragon 480+. Телефон имеет от 4 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Аппарат получил тройную камеру с объективами разрешением 50, 2 и 2 мегапикселей. Девайс оснащен аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов. Стоимось Nokia G42 составила 249 евро, или около 23 тысяч рублей.

В феврале Nokia представила телефон G22, предназначенный для самостоятельного ремонта. Аппарат получил в комплекте инструменты для домашнего ремонта в случае поломки.

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    Андрей Ставицкий
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