Названы снижающие сексуальное влечение факторы

Секс-коуч Чайная: снизить либидо могут неумение говорить о сексе и проблемы с самооценкой

Снизить либидо могут нерешенные психологические проблемы, неумение говорить о сексе и неуверенность в своем инфекционном статусе при отсутствии постоянного партнера. Об этих факторах, негативно влияющих на половую жизнь, «Ленте.ру» рассказали сертифицированный секс-коуч платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Вероника Чайная и врач-инфекционист, главный врач клиники «Восточный экспресс» Дина Бабович.

Одной из распространенных психологических причин, снижающих уровень сексуального влечения, Чайная назвала неприятие себя. Из-за него, по словам специалистки, человек много думает во время интимной близости и чувствует дискомфорт, обращая внимание на свои недостатки. В таком случае секс начинает ассоциироваться не с удовольствием, а с тяжелыми мыслями. В дальнейшем такому человеку проще избегать половых контактов, чем постоянно думать, что он делает не так.

Интерес к интимной близости также может пропасть из-за проблем с самооценкой, уверена секс-коуч.

Как при заниженной, так и при завышенной самооценке человек держит фокус больше на себе, чем на парном взаимодействии, а зря, ведь секс — это не про одного человека. Вместо того чтобы заботиться о процессе, погружаться в него, хотеть доставить удовольствие партнеру, человек делает акцент либо на том, как он хорош, либо на том, как плох. В первом случае с ним не хотят заниматься сексом, а во втором случае он будет и сам его избегать Вероника Чайная сертифицированный секс-коуч

Также, по мнению Чайной, на либидо негативно влияет неумение говорить о сексе и своих желаниях. Человек, лишенный сексуального интеллекта, надеется, что партнер угадает его предпочтения: продолжительность прелюдии, способы возбуждения. Вместо того чтобы прямо сказать о своих желаниях, человек ждет от партнера желаемых действий, но они не происходят. После этого он испытывает разочарование, поэтому половой контакт не приносит удовольствия. Зачастую люди терпят вместо того, чтобы просто вывести партнера на разговор. В какой-то момент это превращается в самонасилие, а на это никому не хочется соглашаться.

Кроме того, к снижению либидо может привести чрезмерная обидчивость, продолжила секс-коуч.

С обидчивыми людьми работать сложнее всего, потому что их партнерам очень тяжело выстраивать коммуникацию, говорить о своих предпочтениях, обсуждать провалы и ошибки, которые случаются у всех, потому что в ответ будет одна и та же реакция — обида. Подобная проблема часто проявляется не только в сексе, но и в быту, так как с таким человеком в целом тяжело вести диалог и чем-то делиться Вероника Чайная сертифицированный секс-коуч

В свою очередь, инфекционист Бабович отметила, что на уровень либидо может повлиять неуверенность в своем инфекционном статусе. Если человек свободен в интимных отношениях и при этом у него нет постоянного партнера, каждый незащищенный половой контакт сопряжен с риском заражения инфекционным заболеванием даже при использовании определенных средств предохранения.

Среди всех половых инфекций сегодня особенно часто встречаются восемь. При этом половина из них (сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз) успешно поддаются терапии. Остальные четыре — гепатит В, вирус простого герпеса, ВИЧ-инфекция и вирус папилломы человека — имеют вирусную природу и не вылечиваются полностью. Еще одно вирусное заболевание — гепатит С — также может передаваться половым путем, но оно менее распространено и тоже излечивается Дина Бабович врач-инфекционист, главный врач клиники «Восточный экспресс»

Бабович подчеркнула, что почти все венерические заболевания на начальном этапе заражения протекают бессимптомно, поэтому регулярное тестирование просто необходимо для сохранения здоровья и для того, чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно.

По словам инфекциониста, тестирование на инфекции, передающиеся половым путем, рекомендовано минимум раз в год, если человек находится в моногамных отношениях. При наличии нескольких половых партнеров или незащищенных половых контактах тестирование должно проводиться с учетом сроков потенциального заражения, то есть через определенный период после последнего незащищенного секса. Обычно анализы включают в себя исследования крови и мазков методом ПЦР, подытожила Бабович.

Ранее персональный тренер Андрей Жуков, акушер-гинеколог Полина Голикова и врач-терапевт Ованес Давидян назвали ухудшающие сексуальное здоровье и либидо факторы. Игнорирование спортивных нагрузок, апатия и ряд других факторов негативно влияют на сексуальное здоровье и либидо, считают специалисты.