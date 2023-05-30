Названы ухудшающие сексуальное здоровье и либидо факторы

Фитнес-тренер Жуков: игнорирование спортивных нагрузок негативно влияет на интерес к сексу

Игнорирование спортивных нагрузок, апатия и ряд других факторов негативно влияют на сексуальное здоровье и либидо. Эти факторы «Ленте.ру» назвали фитнес-тренер Андрей Жуков, акушер-гинеколог Полина Голикова и врач-терапевт Ованес Давидян.

Основатель сети студий персонального тренинга Pro Trener Андрей Жуков заявил, что любая физическая активность прекрасно стимулирует сексуальное желание. В частности, интенсивные силовые нагрузки в несколько раз повышают уровень тестостерона у мужчин и косвенно влияют на выработку эстрогена у женщин. Именно эти гормоны отвечают за интерес к сексу. Привести организм в тонус и повысить либидо способны любые виды спорта, в том числе зарядка, тренировки в спортзале, плавание или легкая утренняя пробежка, подчеркнул фитнес-тренер.

После регулярных спортивных нагрузок и мужчины и женщины психологически меняются — чувствуют себя более уверенными в себе, привлекательным, даже в их движениях появляется новая пластика. Если вы занимаетесь спортом, это сразу считывается, потому что в вас генерируется внутренняя энергия. Фраза «В здоровом теле — здоровый дух» будет актуальной всегда, поскольку процессы сексуальной близости и занятия спортом дополняют друг друга Андрей Жуков фитнес-тренер, основатель ProTrener

В свою очередь, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, генеральный директор компании «Авиценна» Ованес Давидян среди ухудшающих либидо факторов назвал нехватку нужных витаминов и микроэлементов в организме. По его словам, «амбассадорами» репродуктивной системы человека являются витамины В9 и В12.

Также понижение либидо можно объяснить дефицитом витамина D, продолжил Давидян. Он отметил, что именно витамин D обостряет ощущения и чувствительность в сексе.

Исследования показали, что при острой нехватке витамина D существует высокий риск импотенции повышается более чем на 32 процента. Этот витамин способен значительно повышать уровень тестостерона. Также положительно влияет на эрекцию и качество спермы омега-3. Стоит отметить, что Омега 3 с витамином D обладают бесподобным синергическим действием — как с точки зрения повышения либидо, так и сексуального здоровья в целом. Ованес Давидян врач-терапевт, кандидат медицинских наук

К ухудшению сексуального здоровья женщин может привести релаксация влагалища после родов и замалчивание этой проблемы на приеме у врача, уверена акушер-гинеколог Н-clinic Полина Голикова. Она объяснила, что после родов ощущения в сексуальной жизни женщины заметно меняются, как в положительную, так и в отрицательную сторону. Это зависит от того, насколько крупным был плод, произошли ли разрывы или была выполнена пириозитомия (разрез промежности) во время родов. Чтобы самостоятельно определить релаксацию или растяжение влагалища, врач рекомендовала пройти простой тест:

во время принятия ванны во влагалище затекает вода, что вызывает неприятные ощущения

наблюдается непроизвольное недержание мочи, которое особенно проявляется при сильном кашле или чихании, при увеличенных физических нагрузках

во время половой близости женщина может испытывать боль или неприятные ощущения

во влагалище может попадать воздух, который на выходе сопровождается неприятными звуками

часто возникает сухость влагалища и молочница, а также другие заболевания, вызванные проникновением внутрь бактерий и инфекций

Голикова предупредила, что если женщина на большинство вопросов ответила положительно, ей необходима консультация гинеколога.

Ранее психолог Анастасия Корнеева назвала возбуждающие женские качества. По ее мнению, уверенные в себе женщины с адекватной самооценкой привлекают мужчин больше всего.