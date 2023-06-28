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11:32, 28 июня 2023Силовые структуры

Состояние попавшего в ДТП генерала российского МВД улучшилось

Baza: состояние попавшего в ДТП на квадроцикле генерала МВД Травникова улучшилось

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Состояние попавшего в ДТП на квадроцикле генерала МВД Александра Травникова улучшилось. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, после ДТП Травникова доставили в реанимацию Гатчинской больницы. Затем было решено перевести его в реанимацию больницы скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге. Там состояние мужчины улучшилось и его перевели в хирургическое отделение.

Отмечается, что генерала проверили на наличие алкоголя в крови. Результаты анализов пока не готовы.

Ранее стало известно, что российский генерал МВД попал в реанимацию из-за ДТП на квадроцикле в Ленинградской области. В результате ЧП он получил серьезные травмы: разрыв почки и травму живота.

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    Екатерина Власова
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