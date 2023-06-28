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16:01, 28 июня 2023Путешествия

На Шри-Ланке изменили размер штрафа за просроченные визы

Власти Шри-Ланки увеличили штрафы для туристов с просроченными визами

Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Reuters

Власти Шри-Ланки изменили размер штрафа для туристов, у которых истек срок действия визы. Об этом сообщает Sri Lanka Mirror со ссылкой на бюллетень, выпущенный Министерством общественной безопасности.

В документе говорится, что иностранцам, у которых окажется просрочена виза на 7-14 дней, придется заплатить 250 долларов. Для туристов, которые живут на острове с просроченной визой более 14 дней, штрафы увеличены до 500 долларов. Если же разрешение на въезд просрочено менее чем на 7 дней, штраф платить не придется.

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Кроме того, отмечается, что со всех путешественников с просроченными визами будет повторно взиматься визовый сбор. В случае неуплаты штрафа въезд в Шри-Ланку в следующий раз будет запрещен.

Ранее посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге сообщила, что местные власти хотят ввести бесплатные визы для туристов. «Я думаю, уже скоро они могут появиться, мы работаем над этим», — пояснила Лиянаге. Дипломат добавила, что министр туризма популярной пляжной страны Азии усердно занимается этим вопросом.

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    Марина Черняк
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