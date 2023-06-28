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02:05, 28 июня 2023Россия

В России захотели разрешить раздавать продукты с истекающим сроком годности

«Известия»: магазинам захотели разрешить раздавать продукты с истекающим сроком годности

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российским магазинам захотели разрешить раздавать гражданам продукты с истекающим сроком годности. Соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс России подготовлен фракцией ЛДПР, передает газета «Известия».

В частности, предлагается отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности в случае, если они будут бесплатно отданы населению. Как отметили авторы проекта, в настоящее время торговым сетям невыгодно заниматься подобным, так как право не платить налоги они имеют только с выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности. В то же время, из списка товаров предлагается исключить продукты детского и диетического питания и алкоголь.

Отмечается, что инициативу поддержали крупнейшие российские ритейлеры и профильные комитеты Госдумы. На данный момент законопроект направлен на отзыв в правительство.

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    Марина Совина
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