В СПЧ порассуждали о способе предотвратить возвращение Чубайса в Россию

Член СПЧ Кабанов предположил, что дело против Чубайса предотвратит его возвращение в РФ

Возбуждение против бывшего российского чиновника Анатолия Чубайса уголовного дела предотвратит его возвращение в Россию. О таком способе в Telegram порассуждал член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов. Он предположил, что оснований для этого более чем достаточно.

Чем занимался Анатолий Чубайс? В 1991 году Чубайс возглавлял комитет по управлению госимуществом, через год он стал вице-премьером в правительстве реформатора Егора Гайдара, позже он возглавлял администрацию президента, а последний пост чиновника — кресло главы госкорпорации «Роснано». В марте 2022 года, после начала военной операции на Украине, он покинул пост.

Общественник напомнил, что Чубайс несет ответственность за проводившуюся в девяностые годы XX века приватизацию, которую Кабанов оценил как незаконную.

Чубайс — это тот самый человек, который всеми силами участвовал в формировании элиты и ее продажно- воровской, антироссийской, прозападной идеологии. Именно он со своими халдеями успешно организовал уничтожение российской промышленности, незаконную приватизацию всего и вся Кирилл Кабанов член СПЧ

Член СПЧ добавил, что именно заслуги Чубайса, в том числе перед Семьей дали тому возможность уехать в «либеральный рай».

Так Кабанов отреагировал на слухи о возможном возвращении Чубайса в Россию, которое связали с публикацией приписываемых бывшему чиновнику высказываний о ситуации в российской экономике.

Может, все-таки возбудить уже уголовное дело (думаю, оснований более чем достаточно), чтобы не было у него соблазна и позывов к возвращению. На всякий случай, от греха подальше. Важно понимать, что камбэка А. Б. Чубайса Россия точно не переживет Кирилл Кабанов член СПЧ

При этом Кабанов подчеркнул, что приписываемые Чубайсу высказывания — как и его возможные намерения вернуться в Россию — могут оказаться фейком.

Чубайс имел отношение к обеим волнам приватизации и запомнился россиянам прогнозом цены ваучера. По несбывшемуся предсказанию Чубайса, за один ваучер можно было бы купить два автомобиля «Волга». Комментируя фразу «во всем виноват Чубайс», сам экс-чиновник признавал, что его образ «попал куда-то (...) в район Бабы-яги и Кощея Бессмертного».