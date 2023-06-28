Забившего до смерти 23-летнюю студентку осужденного заметили в зоне СВО

Baza: осужденного за убийство 23-летней кемеровской студентки заметили в зоне СВО

Мужчина, похожий на осужденного на 17 лет за убийство с особой жестокостью 23-летней студентки из Кемеровской области Веры Пехтелевой, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такими предположениями о местонахождении заключенного поделилась с изданием Baza мать девушки. Ее комментарии приводятся в Telegram-канале.

Женщина отметила, что забивший до смерти ее дочь Владислав Канюс отправил своему другу фото в камуфляже и с оружием, в окружении других бойцов. Эти снимки видела и подруга Пехтелевой, которая показала их матери студентки.

По сведениям Baza, женщина направила запрос во ФСИН по Новосибирской области, где Канюс должен отбывать наказание. Жительнице Кузбасса ответили, что мужчина убыл в распоряжение управления по Ростовской области и сейчас его местоположение точно неизвестно.

В июле 2022 года сообщалось, что Кемеровский областной суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима Канюса, убившего 23-летнюю студентку зимой 2020 года.

Удалось установить, что девушка пришла домой к бывшему, чтобы забрать вещи. Молодой человек напал на потерпевшую и в течение трех часов резал и избивал ее. Соседи, услышав женские крики, решили вызвать полицию. От них поступило семь обращений, однако сотрудники дежурной части МВД так и не послали на вызов группу экстренного реагирования. Этот случай широко обсуждался в СМИ.

На теле погибшей было обнаружено более 100 различных травм.