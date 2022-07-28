Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима убийцу российской студентки

В Кемерове убийце 23-летней студентки Веры Пехтелевой дали 17 лет колонии строгого режима
Владислав Канюс

Владислав Канюс. Кадр: ИСТОРИИ ИЗ РОССИИ / YouTube

Кемеровский областной суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 25-летнего Владислава Канюса, убившего 23-летнюю студентку Веру Пехтелеву зимой 2020 года. Об этом в четверг, 28 июля, сообщают РИА Новости.

Резонансное преступление было совершено 13 января. Тогда девушка пришла домой к бывшему возлюбленному, чтобы забрать вещи. Молодой человек напал на потерпевшую и в течение трех часов резал и избивал ее. Соседи, услышав женские крики, решили вызвать полицию. От них поступило семь обращений, однако сотрудники дежурной части МВД так и не послали на вызов группу экстренного реагирования.

Спустя время соседи, так и не дождавшись стражей порядка, сами вскрыли дверь в квартиру и нашли девушку без признаков жизни. Позже на теле погибшей было обнаружено более 100 травм и телесных повреждений.

26 февраля 2021 года в отношении сотрудников дежурной части городского управления МВД в Кемерове, проигнорировавших звонок об убийстве Веры Пехтелевой, было возбуждено уголовное дело по статье 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») Уголовного кодекса (УК) РФ. Сейчас оно находится на рассмотрении в суде.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме попросили ФСБ проверить поездки Кудрина в Израиль
Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима убийцу российской студентки
Российский футболист признался в страхе повторить путь Мамаева и Кокорина
Европейской экономике предсказали кризис
Киев подтвердил заинтересованность в продуктовой сделке
Россиян начали обманывать с помощью «Алисы» от «Яндекса»
Российский косметолог раскрыла способы сохранить красоту груди
Дача известного режиссера сгорела в Подмосковье
Обама назвал снижение ВВП США прогрессом
Овечкин ответил на вопрос о русофобии в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.