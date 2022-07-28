Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима убийцу российской студентки

В Кемерове убийце 23-летней студентки Веры Пехтелевой дали 17 лет колонии строгого режима

Кемеровский областной суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима 25-летнего Владислава Канюса, убившего 23-летнюю студентку Веру Пехтелеву зимой 2020 года. Об этом в четверг, 28 июля, сообщают РИА Новости.

Резонансное преступление было совершено 13 января. Тогда девушка пришла домой к бывшему возлюбленному, чтобы забрать вещи. Молодой человек напал на потерпевшую и в течение трех часов резал и избивал ее. Соседи, услышав женские крики, решили вызвать полицию. От них поступило семь обращений, однако сотрудники дежурной части МВД так и не послали на вызов группу экстренного реагирования.

Спустя время соседи, так и не дождавшись стражей порядка, сами вскрыли дверь в квартиру и нашли девушку без признаков жизни. Позже на теле погибшей было обнаружено более 100 травм и телесных повреждений.

26 февраля 2021 года в отношении сотрудников дежурной части городского управления МВД в Кемерове, проигнорировавших звонок об убийстве Веры Пехтелевой, было возбуждено уголовное дело по статье 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») Уголовного кодекса (УК) РФ. Сейчас оно находится на рассмотрении в суде.