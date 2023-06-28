Силовые структуры
Прячущегося в Польше россиянина обвинили в финансировании терроризма
Уехавший в Польшу житель Абакана стал фигурантом дела о финансировании терроризма
Силовики возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Абакана Юрия К. за сбор денег на нужды запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, мужчина проходит по нескольким статьям, в частности, по 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).
Правоохранители обнаружили, что в июне мужчина, находясь в Варшаве, объявил в своих соцсетях сбор денег на нужды организации. Там же он призывал россиян вступать в «Легион». Сейчас мужчина находится в Польше, однако еще во время жизни в Абакане его задерживали за одиночный пикет.
Ранее в Белгородской области 17-летнего подростка задержали за попытку вступить в эту организацию.