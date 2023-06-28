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13:16, 28 июня 2023Экономика

Украину предупредили о риске появления теневого рынка валют

Аналитик Самиев: запрет наличных приведет к появлению теневого рынка на Украине

Фото: Unsplash

В случае запрета обращения наличных на территории Украины, существует большая вероятность появления теневого рынка, что приведет только к большему распространению коррупции. На это указывает опыт многих других стран. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Такая инициатива очень радикальна. Понятно, что, если все операции проводить только безналично, то их проще контролировать, ведь они сразу попадают в мониторинг. Но даже при запрете валютных операций в СССР они все равно происходили, существовал теневой рынок, причем, достаточно большой даже при жестком контроле», — заметил Самиев.

Он также привел пример Ирана, где при полном запрете обмена валюты частным образом, существует один из самых больших объемов наличных долларов в мире.

«Так же и в Украине: будет просто ходить другая валюта, иностранная, например. Могут появиться суррогатные валюты, начнется хаос. Как мы видим, в странах, где есть жесткий контроль за операциями, появляется теневой рынок тех же валют, они заменяют местную в расчетах между гражданами, появляется та же коррупция, с которой пытались бороться. Это демонстрирует опыт многих стран», — предупредил аналитик.

Ранее стало известно, что заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма выступил с инициативой запретить в стране расчет наличными. По мнению политика, это должно помочь в борьбе с коррупцией на территории государства.

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    Наталия Белова
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