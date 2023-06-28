В добывающих золото россиянах увидели угрозу для природы

Добывающих золото россиян обяжут брать страховку для допуска на делянки

Для допуска на делянки с желающих добывать золото россиян захотели требовать страховку. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на парламентские слушания в Госдуме, состоявшиеся в среду, 28 июня.

В Госдуме к первому чтению готовят законопроект, согласно которому у индивидуальных предпринимателей появится возможность бесплатно получить участки земли или водоемов на три года, чтобы искать там золотой песок — при условии, что после сворачивания работ они вернут территориям первоначальный вид. Однако депутаты засомневались в том, что те будут соблюдать требования закона, поэтому решили, что старатели будут предоставлять финансовую гарантию либо приобретать страховку, которая в случае нарушений покроет затраты на восстановление земель.

В текущей версии законопроекта указано, что для желающих добывать россыпное золото выделят специальные земли и части водоемов, и такие зоны региону будет необходимо согласовывать с федеральными властями. Получить участок удастся тем, кто получит статус индивидуального предпринимателя и подаст заявку в электронной системе. Первыми возможность добывать золото таким образом получат на Дальнем Востоке и в Арктике, позже нововведение распространится на всю Россию. Депутаты убеждены, что нововведение позволит бороться с нелегальной добычей золота, однако экологи увидели в золотодобытчиках угрозу окружающей среде. По мнению последних, желающие добывать драгоценный металл нанесут серьезный урон природе, который не способны покрыть даже многие компании. «В долинах рек сохранились незначительные запасы золота, которые ранее не вовлекались в разработку из-за неизбежных экологических последствий», — заявил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Он добавил, что именно такие земли как раз могут получить старатели.

В июне президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал, что разрешение физическим лицам добывать золото может нанести ущерб водному фонду Дальнего Востока, в том числе местам обитания лосося. Обсуждение было связано с вышеупомянутым законопроектом, который внесли в Госдуму в апреле 2023 года.