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19:24, 28 июня 2023Ценности

Названы способы визуально увеличить грудь с помощью одежды

Блогерша @verypettygirl: визуально увеличить грудь можно с помощью воротников-хомутов

Кадр: @verypettygirl

Модная блогерша (имя и фамилия не уточняются) с никнеймом @verypettygirl назвала способы, с помощью которых можно визуально увеличить грудь. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь инфлюэнсерша посоветовала присмотреться к вещам, оформленным воротниками-хомутами. Подобную одежду можно носить на официальные вечерние мероприятия и вечеринки, считает автор видео.

Кроме того, она обратила внимание на рубашки. «Они созданы для женщин с маленькой грудью. Всегда оставляйте в них шею открытой», — порекомендовала юзерша, в то же время предложив носить данный предмет гардероба с водолазками.

Ранее блогерша Хлоя Тейлор раскрыла полезный лайфхак для девушек с потеющей грудью. Так, для выхода из данной ситуации инфлюэнсерша посоветовала наклеивать прокладки на внутреннюю сторону чашек бюстгальтера.

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    Мария Винар
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