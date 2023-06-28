Российская школьница сбежала из дома и была изнасилована мигрантом

В Московской области полиция задержала изнасиловавшего школьницу мигранта из Узбекистана

В Московской области полицейские задержали мигранта из Узбекистана, которого заподозрили в изнасиловании российской школьницы. Об этом в среду, 28 июня, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, жертва насильника сбежала из дома после ссоры с родителями, не пускавшими ее гулять несмотря на каникулы. Девочка выключила телефон и пошла гулять по Воскресенску. Попытки родителей дозвониться дочери были безуспешны, тогда они обратились в полицию.

Вскоре школьницу удалось найти. Она рассказала, что познакомилась на улице с мужчиной, который надругался над ней. По горячим следам полиция вышла на след злоумышленника и задержала его. Решается вопрос об аресте подозреваемого и возбуждении уголовного дела.

27 июня сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга начала поиски 18-летнего юноши, который подозревается в изнасиловании 15-летней девушки на домашней вечеринке.