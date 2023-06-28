Песков подтвердил встречу Путина с Кадыровым

Песков заявил, что президент России Путин встретился с Кадыровым

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 июня, встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Да, была», — подтвердил представитель Кремля, отвечая на вопрос, была ли встреча президента с главой Чечни.

Ранее Кадыров опубликовал селфи со встречи с Путиным. Он заявил, что во время визита доложил о социально-экономической обстановке в Чеченской Республике, а также обсудил с главой государства перспективные планы и достижения региона.

Помимо того, отметил Кадыров, Путин попросил его передать свои искренние поздравления всем мусульманам в связи с наступлением праздника Ид аль-Адха, или Курбан-байрама.